Ахмад Монтазери - сын скончавшегося в 2009 году влиятельного религиозного деятеля аятоллы Хосейна Али Монтазери - досрочно освобожден из тюрьмы. Об этом сообщает в субботу информационное агентство судебной власти Ирана Mizan, передает ТАСС.

Оно приводит разъяснение, согласно которому ранее вынесенный приговор, предусматривавший 6 лет лишения свободы, пересмотрен. Этому способствовало поручательство одного из представителей высшего шиитского духовенства, имя которого не приводится, а также согласие руководителя и духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Ахмад Монтазери также дал письменное обещание больше "не предпринимать действий, создающих угрозу национальной безопасности".

Первоначально 60-летний Ахмад Монтазери был приговорен к 21 году тюремного заключения за подрыв национальной безопасности, в частности, ему инкриминировалось распространение аудиозаписей публичных выступлений своего отца. Позже приговор был смягчен до 6 лет лишения свободы. В феврале этого года Монтазери-младший был арестован и помещен под стражу.