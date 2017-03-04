Главные политики и военные, участники длящегося уже около шести лет конфликта в Ливии стали регулярно посещать Россию. На прошлой неделе в Москве побывал и провел переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым глава правительства национального согласия этой североафриканской страны Файез Саррадж. Этому визиту ливийского премьера предшествовали контакты России с представителем противоположного лагеря — фельдмаршалом Халифой Хафтаром.
Ларов и Саррадж
Саррадж начинает и…
В прошлом году он дважды побывал в Москве и встретился там с министром обороны Сергеем Шойгу, главой МИДа Сергеем Лавровым, секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым.
Саррадж заявил перед началом разговора с Лавровым о своей уверенности в том, что "Россия, поддерживающая очень хорошие отношения с рядом политических сил в Ливии, сможет сыграть позитивную роль в будущем ливийском урегулировании".
В этой фразе заключены сразу два признания - о важной роли России, и о том, что она поддерживает контакты с представителями противоположных военно-политических групп. И та, и другая задача сложны.
Ливию раздирают племенные и другие конфликты между борющимися за власть группировками. Основных из них три. Это правительство национального единства Сарраджа, в котором главную роль играют исламисты; их поддерживает Турция, Судан и Катар. Это - Палата представителей Ливии - парламент страны, который именуется также "правительством в Тобруке", поскольку в августе 2014 года после того, как Триполи захватили его противники, он перебрался на северо-восток страны в город Тобрук. За этой группировкой стоят прежде всего Объединенные Арабские Эмираты и Египет. "Правительство в Тобруке" поддерживает третья сила - группировка маршала Халифы Хафтара, которая контролирует значительную часть провинции Киренаика на востоке страны. Кроме них, на территории страны действуют террористы из "Исламского государства" и так называемые региональные "милиции", которые присоединяются то к одной, то к другой группировке.
Халифа Хафтар
Запомните это имя – Халифа Хафтар
Именно на маршала Хафтара первоначально сделала ставку Россия. 73-летний Халифа Белкасим Хафтар неплохо говорит по-русски. Он дважды учился в СССР - в 1977-1978 годах закончил курсы "Выстрел" под Москвой, а в 1983 году прошел обучение в главном военном вузе России - Академии имени Фрунзе.
Биография его весьма колоритна. В конце 80-х годов он, будучи офицером армии Каддафи, воюет в Чаде и попадает в плен. Каддафи не признает, что Хафтар выполнял в этой африканской стране его приказ, что привело к разрыву офицера с лидером Ливии. По некоторым данным, еще в плену Хафтар вступил в контакты с ЦРУ, после освобождения жил в Заире, а потом перебрался в США. В 2011 году он вернулся в Ливию, где принимал участие в борьбе с режимом Каддафи, но после его свержения вступил в конфликт с исламистами и вернулся в Америку. В 2014 Хафтар вновь на родине, здесь он создает Национальную армию Ливии, которая в противовес исламистам выступает за светский характер государства.
Российское руководство увидело в маршале весьма перспективного союзника по нескольким причинам. Он контролирует наибольшую территорию страны, которая превосходит часть, находящуюся под контролем премьера Сарраджа. Он командует самыми крупными военными силами. Под его контролем - главные месторождения нефти в стране и порты, через которые осуществляется ее экспорт.
Наконец, маршал готов предоставить свою территорию российским военным для борьбы против "Исламского государства" в Ливии. Об этом Хафтар заявил во время своего визита в январе этого года на российский крейсер "Адмирал Кузнецов", который возвращался на родину из Сирии. В честь ливийского гостя был дан прием как главе государства, на борту звучали гимны двух стран, в воздухе трепетали российские и ливийские флаги. Там Хафтар и объявил, что он готов сотрудничать с Россией в борьбе с ИГИЛ.
Кремлевские козыри
Интересы России в Ливии предельно понятны. В геополитическом плане Кремль хочет закрепиться на севере Африки, чтобы наряду с Сирией усилить свое присутствие в Средиземноморье. И здесь у Москвы целый ряд козырей. Активизировать ее присутствие в Ливии открыто просит Италия, которая всеми силами стремится остановить поток беженцев в свою страну из Северной Африки.
Глава МИД Италии Анджелино Альфано в интервью газете Stampa заявил о своем желании выстроить эффективное взаимодействие с российскими властями для решения кризиса в Ливии. «Для всех Ливия имеет стратегическое значение – с точки зрения иммиграции и безопасности», – сказал он. Одновременно Альфано призвал к участию в решении ливийских проблем и Вашингтон: «Для того, чтобы ситуация в Ливии стабилизировалась, нужно участие США».
Со своей стороны глава европейской дипломатии Федерика Могерини на пресс-конференции по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств ЕС в феврале выступила с заявлением о готовности объединить усилия с Россией по Ливии, где стоит задача способствовать достижению компромисса между армией Хафтара и правительством Сарраджа. Возможно, именно эта задача среди других и решалась во время визита ливийского премьера в Москву.
Конечно, далеко не все европейские страны приветствуют участие России в урегулировании ливийского конфликта. "Мы не хотим, чтобы русский медведь совал туда свои лапы", - заявил министр обороны Великобритании Майкл Фэллон на недавно прошедшей Мюнхенской конференции по безопасности.
Майкл Фэллон
Россия посылает Америке пробный шар
Но для президента России В. Путина важно, прежде всего, мнение США и их нового президента Дональда Трампа. В Москве обратили внимание на высказывание старшего аналитика Европейского Совета по международным отношениям Маттиа Тоальдо о том, что Владимир Путин и Трамп могут договориться о поддержке Хафтара на почве его борьбы с исламистами и джихадистами.
"В пользу того, что новый американский президент может поддержать Хафтара, говорит энтузиазм, с которым Трамп встретил заявления о решительной войне с терроризмом египетского президента ас-Сиси, - утверждает российский политолог, заместитель директора Центра политических технологий Алексей Макаркин.
А некоторые зарубежные комментаторы идут еще дальше. Как предполагает израильский публицист Авигдор Эскин, в Ливии может быть протестирована готовность США и России совместно бороться против терроризма, причем сделать это будет двум странам возможно легче, чем в Сирии.
"Не исключено, что американский президент готовит свой вариант решения проблемы, одолевающей Италию и другие европейские страны. Из неофициальных, но заслуживающих доверия источников стало известно, что скоро будут сделаны первые шаги по запуску проекта по восстановлению Ливии. И в США надеются на сотрудничество в этом проекте с Россией на партнерских основах, - пишет Эскин в статье, опубликованной в российском РИА "Новости". - Наметившиеся договоренности с Москвой по Сирии логически укрепляют идею совершить апгрейд российско-американских отношений именно в восстановлении Ливии и избавлении ее от ИГИЛ".
Подобных комментариев в российской печати с каждым днем становится все больше. Впечатление такое, что Москва пускает Вашингтону пробный шар с предложением договориться по урегулированию в Ливии. И за него команда Трампа, хотя отношения с русскими являются в Америке весьма острой и токсичной проблемой, может ухватиться.
Вернуть выгодные контракты
Но в Ливии четко просматривается и элемент соперничества России с Западом. Помимо усиления геополитического влияния в этом регионе Москва ищет возможности возобновления многомиллиардных контрактов в Ливии после того, как начнется восстановление этой страны. Во время правления Каддафи Россия была активно задействована в нефтяном секторе страны, осуществляла амбициозный план прокладки железных дорог и многое другое.
Путин и Каддафи
После свержения режима, как сообщает агентство Bloomberg, потери только «Рособоронэкспорта» в Ливии составили как минимум 4 миллиарда долларов. Почти столько же недополучил и РЖД. А в энергетической сфере, отмечают российские эксперты потери российских компаний в разы больше. Поэтому вполне понятно желание Москвы хотя бы частично компенсировать убытки за счет новых контрактов с новыми ливийскими властями.
Таким образом, Россия стремится решить двуединую задачу. С одной стороны, она намерена не допустить создания нового плацдарма исламского терроризма на севере Африки, особенно в свете утраты ИГИЛ позиций в Сирии и Ираке и расширения географии террористической группы. Здесь Москве нужно сотрудничество с США. С другой стороны, Россия, начав играть более активную роль в Ливии, рассчитывает опередить американские нефтяные и другие компании.
Конъюнктура для России складывается весьма благоприятная. Команда Трампа только определяет контуры своей политики на Ближнем Востоке и Северной Африке. У Белого дома связаны руки серией масштабных скандалов, в которых присутствуют российские представители.
А у команды Владимира Путина руки свободны. Во время правления Барака Обамы Россия начисто переиграла Америку в Сирии, потому что, как сказал один известный американский политолог, "Москва играла там в шахматы, а США в крестики-нолики". С Трампом будет другая игра, ее законы пока неизвестны, по этой причине Москва одновременно готовится как к сотрудничеству с Америкой, так и к возможному противостоянию с ней.