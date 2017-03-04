Главные политики и военные, участники длящегося уже около шести лет конфликта в Ливии стали регулярно посещать Россию. На прошлой неделе в Москве побывал и провел переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым глава правительства национального согласия этой североафриканской страны Файез Саррадж. Этому визиту ливийского премьера предшествовали контакты России с представителем противоположного лагеря — фельдмаршалом Халифой Хафтаром.

Саррадж начинает и…

В прошлом году он дважды побывал в Москве и встретился там с министром обороны Сергеем Шойгу, главой МИДа Сергеем Лавровым, секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым.

Саррадж заявил перед началом разговора с Лавровым о своей уверенности в том, что "Россия, поддерживающая очень хорошие отношения с рядом политических сил в Ливии, сможет сыграть позитивную роль в будущем ливийском урегулировании".

В этой фразе заключены сразу два признания - о важной роли России, и о том, что она поддерживает контакты с представителями противоположных военно-политических групп. И та, и другая задача сложны.

Ливию раздирают племенные и другие конфликты между борющимися за власть группировками. Основных из них три. Это правительство национального единства Сарраджа, в котором главную роль играют исламисты; их поддерживает Турция, Судан и Катар. Это - Палата представителей Ливии - парламент страны, который именуется также "правительством в Тобруке", поскольку в августе 2014 года после того, как Триполи захватили его противники, он перебрался на северо-восток страны в город Тобрук. За этой группировкой стоят прежде всего Объединенные Арабские Эмираты и Египет. "Правительство в Тобруке" поддерживает третья сила - группировка маршала Халифы Хафтара, которая контролирует значительную часть провинции Киренаика на востоке страны. Кроме них, на территории страны действуют террористы из "Исламского государства" и так называемые региональные "милиции", которые присоединяются то к одной, то к другой группировке.

Запомните это имя – Халифа Хафтар

Именно на маршала Хафтара первоначально сделала ставку Россия. 73-летний Халифа Белкасим Хафтар неплохо говорит по-русски. Он дважды учился в СССР - в 1977-1978 годах закончил курсы "Выстрел" под Москвой, а в 1983 году прошел обучение в главном военном вузе России - Академии имени Фрунзе.

Биография его весьма колоритна. В конце 80-х годов он, будучи офицером армии Каддафи, воюет в Чаде и попадает в плен. Каддафи не признает, что Хафтар выполнял в этой африканской стране его приказ, что привело к разрыву офицера с лидером Ливии. По некоторым данным, еще в плену Хафтар вступил в контакты с ЦРУ, после освобождения жил в Заире, а потом перебрался в США. В 2011 году он вернулся в Ливию, где принимал участие в борьбе с режимом Каддафи, но после его свержения вступил в конфликт с исламистами и вернулся в Америку. В 2014 Хафтар вновь на родине, здесь он создает Национальную армию Ливии, которая в противовес исламистам выступает за светский характер государства.

Российское руководство увидело в маршале весьма перспективного союзника по нескольким причинам. Он контролирует наибольшую территорию страны, которая превосходит часть, находящуюся под контролем премьера Сарраджа. Он командует самыми крупными военными силами. Под его контролем - главные месторождения нефти в стране и порты, через которые осуществляется ее экспорт.

Наконец, маршал готов предоставить свою территорию российским военным для борьбы против "Исламского государства" в Ливии. Об этом Хафтар заявил во время своего визита в январе этого года на российский крейсер "Адмирал Кузнецов", который возвращался на родину из Сирии. В честь ливийского гостя был дан прием как главе государства, на борту звучали гимны двух стран, в воздухе трепетали российские и ливийские флаги. Там Хафтар и объявил, что он готов сотрудничать с Россией в борьбе с ИГИЛ.

Кремлевские козыри

Интересы России в Ливии предельно понятны. В геополитическом плане Кремль хочет закрепиться на севере Африки, чтобы наряду с Сирией усилить свое присутствие в Средиземноморье. И здесь у Москвы целый ряд козырей. Активизировать ее присутствие в Ливии открыто просит Италия, которая всеми силами стремится остановить поток беженцев в свою страну из Северной Африки.

Глава МИД Италии Анджелино Альфано в интервью газете Stampa заявил о своем желании выстроить эффективное взаимодействие с российскими властями для решения кризиса в Ливии. «Для всех Ливия имеет стратегическое значение – с точки зрения иммиграции и безопасности», – сказал он. Одновременно Альфано призвал к участию в решении ливийских проблем и Вашингтон: «Для того, чтобы ситуация в Ливии стабилизировалась, нужно участие США».

Со своей стороны глава европейской дипломатии Федерика Могерини на пресс-конференции по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств ЕС в феврале выступила с заявлением о готовности объединить усилия с Россией по Ливии, где стоит задача способствовать достижению компромисса между армией Хафтара и правительством Сарраджа. Возможно, именно эта задача среди других и решалась во время визита ливийского премьера в Москву.

Конечно, далеко не все европейские страны приветствуют участие России в урегулировании ливийского конфликта. "Мы не хотим, чтобы русский медведь совал туда свои лапы", - заявил министр обороны Великобритании Майкл Фэллон на недавно прошедшей Мюнхенской конференции по безопасности.

Россия посылает Америке пробный шар

Но для президента России В. Путина важно, прежде всего, мнение США и их нового президента Дональда Трампа. В Москве обратили внимание на высказывание старшего аналитика Европейского Совета по международным отношениям Маттиа Тоальдо о том, что Владимир Путин и Трамп могут договориться о поддержке Хафтара на почве его борьбы с исламистами и джихадистами.

"В пользу того, что новый американский президент может поддержать Хафтара, говорит энтузиазм, с которым Трамп встретил заявления о решительной войне с терроризмом египетского президента ас-Сиси, - утверждает российский политолог, заместитель директора Центра политических технологий Алексей Макаркин.

А некоторые зарубежные комментаторы идут еще дальше. Как предполагает израильский публицист Авигдор Эскин, в Ливии может быть протестирована готовность США и России совместно бороться против терроризма, причем сделать это будет двум странам возможно легче, чем в Сирии.

"Не исключено, что американский президент готовит свой вариант решения проблемы, одолевающей Италию и другие европейские страны. Из неофициальных, но заслуживающих доверия источников стало известно, что скоро будут сделаны первые шаги по запуску проекта по восстановлению Ливии. И в США надеются на сотрудничество в этом проекте с Россией на партнерских основах, - пишет Эскин в статье, опубликованной в российском РИА "Новости". - Наметившиеся договоренности с Москвой по Сирии логически укрепляют идею совершить апгрейд российско-американских отношений именно в восстановлении Ливии и избавлении ее от ИГИЛ".

Подобных комментариев в российской печати с каждым днем становится все больше. Впечатление такое, что Москва пускает Вашингтону пробный шар с предложением договориться по урегулированию в Ливии. И за него команда Трампа, хотя отношения с русскими являются в Америке весьма острой и токсичной проблемой, может ухватиться.

Вернуть выгодные контракты

Но в Ливии четко просматривается и элемент соперничества России с Западом. Помимо усиления геополитического влияния в этом регионе Москва ищет возможности возобновления многомиллиардных контрактов в Ливии после того, как начнется восстановление этой страны. Во время правления Каддафи Россия была активно задействована в нефтяном секторе страны, осуществляла амбициозный план прокладки железных дорог и многое другое.

После свержения режима, как сообщает агентство Bloomberg, потери только «Рособоронэкспорта» в Ливии составили как минимум 4 миллиарда долларов. Почти столько же недополучил и РЖД. А в энергетической сфере, отмечают российские эксперты потери российских компаний в разы больше. Поэтому вполне понятно желание Москвы хотя бы частично компенсировать убытки за счет новых контрактов с новыми ливийскими властями.

Таким образом, Россия стремится решить двуединую задачу. С одной стороны, она намерена не допустить создания нового плацдарма исламского терроризма на севере Африки, особенно в свете утраты ИГИЛ позиций в Сирии и Ираке и расширения географии террористической группы. Здесь Москве нужно сотрудничество с США. С другой стороны, Россия, начав играть более активную роль в Ливии, рассчитывает опередить американские нефтяные и другие компании.

Конъюнктура для России складывается весьма благоприятная. Команда Трампа только определяет контуры своей политики на Ближнем Востоке и Северной Африке. У Белого дома связаны руки серией масштабных скандалов, в которых присутствуют российские представители.

А у команды Владимира Путина руки свободны. Во время правления Барака Обамы Россия начисто переиграла Америку в Сирии, потому что, как сказал один известный американский политолог, "Москва играла там в шахматы, а США в крестики-нолики". С Трампом будет другая игра, ее законы пока неизвестны, по этой причине Москва одновременно готовится как к сотрудничеству с Америкой, так и к возможному противостоянию с ней.