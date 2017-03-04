Министерство иностранных дел Кыргызстана с сожалением восприняло реакцию внешнеполитического ведомства Азербайджанской Республики относительно неприсоединения Кыргызстана к политическим пунктам Исламабадской декларации Организации Экономического Сотрудничества. Об этом сообщается на официальном сайте МИД Кыргызстана.

"Считаем, что данное региональное объединение призвано решать, прежде всего, вопросы экономического характера. В этой связи большинство делегаций высказались за то, чтобы не политизировать как саму организацию, так и Исламабадскую декларацию. При этом Кыргызстан не препятствовал принятию декларации, а воздержался от одобрения ее политических пунктов", - сообщает МИД.

"Кыргызская Республика как на двустороннем уровне с Республикой Азербайджан, так и в многостороннем формате, всегда последовательно выступает за мирное урегулирование территориальных споров на основе норм и принципов международного права, в том числе суверенитета, независимости, территориальной целостности каждого государства, с которым установила дипломатические отношения".

"Кыргызстан заинтересован в дальнейшем укреплении и расширении взаимоотношений с Азербайджаном, как и со всеми странами-членами ОЭС", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, ранее Кыргызстан не присоединился к политическим пунктам итогового заявления саммита Организации экономического сотрудничества (ECO) в Исламабаде. В итоговом заявлении страны-участницы ОЭС поддержали территориальную целостность Азербайджана. МИД Азербайджана, а вслед за ним Администрация президента Азербайджана выступили с заявлениями, в котором осудили действия руководства Кыргызстана.