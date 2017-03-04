Киргизский политолог Марс Сариев: «Бишкек не занимает проармянскую позицию»

Отказ Кыргызстана присоединиться к политическим пунктам итогового заявления 13-го саммита Организации экономического сотрудничества (ECO) вызвало непонимание в Азербайджане, где считали «тюркскую солидарность» чем-то само собой разумеющимся. МИД Азербайджана даже сделал заявление, в котором назвал позицию Бишкека абсолютно непонятной.

В итоговом заявлении, принятом на 13-ом саммите Организации экономического сотрудничества (ECO), где также участвовал и президент Азербайджана Ильхам Алиев, выражается беспокойство тем, что существующие на пространстве ECO нерешенные конфликты, в частности, армяно-азербайджанский конфликт, препятствуют экономическому развитию и реализации в полном объеме потенциала региона, региональным связям и сотрудничеству в более широком формате.

Кыргызстан отказался поддержать в ЕОС Азербайджан. Означает ли это, что Бишкек поддержал Армению? Отвечая на этот вопрос haqqin.az, известный киргизский политолог Марс Сариев отметил, что отказ Кыргызстана связан с геополитической ситуацией в регионе Центральной Азии.

«Мы являемся членом ОДКБ, куда входит и Армения. Недавнее турне президента России Владимира Путина в страны Центральной Азии было связано еще и с тем, что обостряется ситуация в афганском направлении, на границе Таджикистана и Туркменистана. В Бишкеке обеспокоены угрозой проникновения террористов, прорыва боевиков в Кыргызстан. В нашей стране надеются на помощь союзников по ОДКБ. Видимо, власти Кыргызстана понимали: поддержав на встрече в ECO Азербайджан в армяно-азербайджанском конфликте, Бишкек может попасть в «вилку». Активная позиция по вопросам азербайджано-армянского конфликта может поставить Бишкек в сложное положение, особенно если требуется помощь со стороны ОДКБ», отметил Сариев.

По его словам, Кыргызстан поддерживает территориальную целостность Азербайджана, выступает за выполнение резолюций ООН по карабахскому конфликту. «Но союзнические обязательства и угрозы терроризма и исламского экстремизма ставят Бишкек перед выбором».

При этом Сариев считает, что это не значит, что Бишкек сделал выбор в пользу Армении. Просто правительство учло возможную реакцию ключевого игрока в ОДКБ – России.

Эксперт отметил, что Кыргызстан заинтересован в мирном урегулировании карабахского конфликта. Именно в Бишкеке был подписан протокол о перемирии в армяно-азербайджанской войне, напомнил он.

Эксперт понимает, что Азербайджан будет «прохладно» относиться к отношениям с Кыргызстаном, но уверяет, что Бишкек не занимает проармянскую позицию.

«По некоторым данным, часть боевиков из стран СНГ, воевавших в Сирии, перебралась на территорию Афганистана и Пакистана. Есть угроза того, что они проникнут в Ферганскую долину и другие регионы Центральной Азии. Именно этими факторами руководствовался Бишкек при голосовании в ECO», уверяет Сариев.

По поводу неоднозначных отношений с тюркскими странами и, в частности, скандального признания первым президентом Кыргызстана Аскаром Акаевым «геноцида армян», Сариев отметил, что опальный президент наделал много ошибок.

«И речь не только о «геноциде армян». Акаев даже обещал открыть именно в Иерусалиме посольство Кыргызстана в Израиле, от чего воздерживаются страны мира, чтобы не дразнить арабский мир. Но сейчас все эти ошибочные заявления в прошлом. И кстати, Кыргызстан воздерживается от признания «геноцида армян», - сказал он.