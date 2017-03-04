Интересно само по себе уже то, что такое агентство как Stratfor не просто интересуется проблемой карабахского конфликта, но делает определенные закладки по вариантам его развития.

Об этом в беседе с haqqin.az заявил российский эксперт в области внутренней и внешней политики, обороны и безопасности Григорий Трофимчук, комментируя доклад американского аналитического центра, который еще называют «теневым ЦРУ».

Напомним, что по мнению аналитиков Stratfor, Азербайджан не может пойти на эскалацию в Карабахе без тихого одобрения России. В тексте доклада говорится о том, что основной интерес РФ России в двух странах (Армении и Азербайджане), как и на всем пространстве бывшего СССР, сохранить свое влияние. При этом Россия, «в общем, справилась с задачей в Армении», однако хочет приблизить Баку еще больше.

Кроме того, утверждается, что Москва хочет продвигать так называемый план Лаврова, который предполагает передачу пяти районов вокруг Нагорного Карабаха в обмен на миротворцев во главе с Россией, однако правительство Армении выступает против подобного плана. И в этой ситуации у России два варианта: дать зеленый свет Азербайджану для эскалации и надавить на Армению для достижения уступок; или Москва может воспользоваться своими связями в правительстве Армении для оказания влияния.

Много говорилось о том, что США при новом президенте якобы не будут интересоваться этой темой (карабахским конфликтом – Ред.) в принципе. «Так утверждали некоторые наши местные эксперты в конце прошлого года, когда возник Дональд Трамп», говорит Трофимчук. Выяснилось, что это не так.

По словам эксперта, в материале Stratfor проскальзывает много старых и новых штампов, связанных с Карабахом. «Один из них – давно известный: что Россия якобы хранит в Кремле «ключ» от карабахского конфликта, а также держит на этом конфликте свою («кровавую») руку, что позволяет, с одной стороны, защищать слабую Армению, а с другой, не дает Азербайджану решить вопрос военным путем буквально в считанные дни».

«Если бы Москва контролировала эту проблему в полном объеме, она никогда бы не допустила «апрельской войны» и, более того, уже давно предложила бы конкретный план урегулирования. Но этого плана, к сожалению, нет, как и не было. Другой штамп, который без перерыва вращается в информационном поле с апреля прошлого года, - что якобы у России есть некий секретный «план Лаврова», согласно которому предполагается передать «пять оккупированных районов» Азербайджану.

Здесь надо просто представить себе, как поведет себя в таком случае Армения, чтобы больше не тиражировать подобные тексты, - продолжает Трофимчук. - Россия пока еще не собирается своими руками отправлять Армению на Запад. Самому Азербайджану не требуется при этом «одобрение России» для удара по Карабаху, так как проблема совсем не в России, а в полном отсутствии понимания того, как себя в таком случае поведет Запад и конкретно Вашингтон.

Российский эксперт считает, что до сих пор (и у Баку в первую очередь) перед глазами стоит Грузия 2008 года, которая попыталась вернуть себе Южную Осетию и фактически была брошена своими западными партнерами.

«Почему-то в апреле 2016 года Азербайджан не спрашивал у Москвы никакого разрешения на ведение тех или иных действий. Если предположить, что у России имеется план, по мнению Stratfor, «тихого одобрения эскалации в Карабахе», то в таком случае Москву следует заподозрить в полном безумии, так как она не просто потеряет обоих своих партнеров, но и своими руками подожжет новый костер войны прямо под собой. Наверное, за последнее время Москва допускала какие-то стратегические ошибки, но все же не до такой степени.

Что касается баланса Москвы между Ереваном и Баку, здесь не изменилось абсолютно ничего. Начиная где-то с 1994 года, Москва постоянно находится в этом режиме, и до сих пор не найдено решение, как слезть с этих «качелей», на которых уже явно тошнит», - отмечает Трофимчук.

Приближение же Баку Москве требуется постоянно, с учетом того, что российско-азербайджанские отношения в зыбком состоянии находятся все последние годы. «Напомню, что в предпоследний раз пришлось приближать Баку перед выборами президента Азербайджана в 2013 году, а последний раз после «апрельской войны». Естественно, Москва хотела бы приблизить к себе Баку еще больше – ну, скажем, включить его в периметр ЕАЭС или ОДКБ. Однако она понимает, что добиться этого без конкретных подвижек по Карабаху практически невозможно».

По мнению эксперта, после апреля-2016 и февраля-2017 Армения будет выступать против любых планов, которые связаны с потерей территорий, находящихся под ее контролем. Тем более, что небольшой части земель она уже лишилась в том же апреле-2016, но, как может сказать Армения, это почему-то не принесло ей хоть немного мира.

«Поэтому она может сделать простой и вполне логичный вывод: война с Азербайджаном будет усиливаться по мере того, как ему будут передаваться даже квадратные сантиметры земли, не говоря уже о километрах.

Вы говорите о том, что у России есть два варианта. Я считаю, что после февральского обострения у нее теперь нет даже того единственного варианта по более-менее длительному переговорному процессу, который был безуспешно реанимирован после «апрельской войны» и который в силу своей пустоты привел к февральским жертвам. Поэтому Россия – точно такой же заложник Карабаха, как Армения и Азербайджан», считает Трофимчук.

По мнению Stratfor, мотивация у России, по сравнению с Арменией и Азербайджаном, является «более сложной». На взгляд российского эксперта, эта мотивация как раз намного более простая: лишь бы не было войны, в довесок ко всем остальным войнам. «Тем более, что с карабахского статус-кво пломба сорвана почти уже год назад», подчеркивает аналитик.