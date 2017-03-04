 

Нападение на депутата-азербайджанца в Турции фото, видео

Автор: Отдел информации 

Депутат Великого национального собрания Турции от Игдыра, член партии Националистического движения (Milliyetçi Hareket Partisi, MHP), азербайджанец по национальности Синан Оган подвергся нападению в университете города Бахчешехир, сообщает haqqin.az. со ссылкой на турецкие СМИ.

Нападение произошло в момент, когда депутат Синан Оган, который давно конфликтует с руководством своей партии, выступал перед студентами. Один из слушателей с криками «лидер партии – Девлет Бахчели!» напал на депутата.

Студент пытался избить депутата, но ему помешала служба безопасности. Так как выступление Синана Огана транслировалось онлайн по Periscope, то и момент нападения попал на камеры.

После инцидента депутат вернулся на трибуну и сказал, что те, кто подослал этого молодого человека, нанес вред партии МНР.

Отметим, что Синан Оган был исключен из партии МНР, однако решением суда был восстановлен в ее рядах. Ожидается, что его снова исключат из партии. Синан Оган критикует руководство партии и претендует на должность ее председателя.

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