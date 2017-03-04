 

Председатель коллегии Верховного суда обвинил МВД в фабрикации дел

 

Сегодня председатель Коллегии Верховного суда Азербайджана выступил с сенсационным заявлением. Он обвинил МВД Азербайджана в фабрикации обвинений в употреблении наркотиков. Как сообщает АПА, с этим громким заявлением Шахин Юсифов выступил на заседании Союза ассоциаций азербайджанских судей.

Представляем вашему вниманию наиболее интересные выдержки из выступления судьи.

"В Азербайджане каждый 7-й арестованный обвиняется по статье 234 Уголовного кодекса (незаконное приобретение наркотических средств). Одна из самых больших проблем связана со статьей 234.1 Уголовного кодекса. Сегодня каждый седьмой приговоренный к тюремному заключению был обвинен по этой статье.

Сегодня в местах отбывания наказания, следственных изоляторах, полно лиц, отбывающих наказание по этой статье. Три дня назад к нам обратились 65 заключенных. Они читают указы и видят, что позиция президента гуманна относительно положения заключенных. Они просят оказать содействие для их освобождения. Некоторые утверждают, что осуждены незаконно.

Мы, анализируя рассмотренные дела, также видим, что полицейские вновь занимаются выполнением плана. Мы должны объяснить органам, осуществляющим уголовное преследование, что так нельзя. Если он наркоман, занимается оборотом наркотиков, то привлекайте его к ответственности. Если человек ранее был неоднократно судим и постоянно содержится под «колпаком», это не значит, что его можно арестовывать при надобности - это неправильно. Зачем это надо? Я прошу судей внимательно подходить к этому, не допускать фактов незаконного лишения свободы. Да, в этом вопросе есть определенный прогресс по сравнению с предыдущими годами. Есть оправдательные приговоры, и мы приветствуем это".

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