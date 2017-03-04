В Ирландии обнаружено массовое захоронение детей

В Ирландии местные власти обнаружили неизвестное до недавнего времени массовое захоронение детей на территории бывшего католического приюта. Специалистам уже удалось извлечь останки 800 маленьких детей в возрасте от восьми месяцев до трех лет, которые были захоронены в 20 отдельных могилах, передает The Guardian.

Как сообщили в правительственной комиссии, ведущей расследование деятельности находившихся в ведении религиозных организаций домов матери и ребенка, массовое захоронение было обнаружено на территории в окрестностях города Туам (графство Голуэй).

В комиссии также уточнили, что всего с 1925-го по 1998 год в Ирландии насчитывалось 18 подобных учреждений. Специалисты уже взяли контрольные образцы костных фрагментов и пробы грунта с места захоронения для проведения экспертизы. По предварительным данным, большинство детей погибло из-за болезней и постоянного недоедания.

Ранее приют принадлежал католическому ордену «Бон-Секур», однако в 1961 году он был закрыт. Эксперты комиссии, занимающейся расследованием обстоятельств гибели детей, предположили, что дети были похоронены в 1950-х годах.