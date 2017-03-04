Путин позвонил Назарбаеву

Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе телефонных переговоров обсудили сирийское урегулирование в контексте переговоров в Женеве и Астане, сообщается на сайте Кремля.

"Лидеры обменялись мнениями по сирийской проблематике, в частности, в связи с работой, проводимой в рамках женевского и астанинского процессов", — говорится в сообщении.

Также стороны продолжили обсуждение некоторых актуальных вопросов российско-казахстанского сотрудничества, в том числе в энергетической сфере.