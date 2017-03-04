 

Муж замглавы Нефтчалы устроил ДТП фото

Автор: Отдел информации 

Сегодня вечером в Нефтчале на улице Низами автомобиль Kia Sportages на большой скорости врезался в автомобиль ВАЗ-21011, принадлежащий жителю района Аббасгулу Гумбатову, сообщает региональный корреспондент haqqin.az.

Водитель внедорожника не остановился и скрылся с места ДТП.

Прибывшие на место ДТП сотрудники дорожной полиции нашли номерной знак Kia Sportages - 99-XA-599, по которому была установлена личность водителя, который устроил ДТП. Им оказался Аби Садыхов, который находился в нетрезвом состоянии.

Отметим, что А.Садыхов является мужем заместителя главы исполнительной власти района по общественно-политическим и гуманитарным вопросам Гюльтекин Садыховой.

По факту ДТП полиция района начала проверку.

 

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