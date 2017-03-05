The Guardian: "Дружба с Россией заставит Америку забыть об ошибках Трампа"

Стремление Дональда Трампа к укреплению связей между Москвой и Вашингтоном похвально. За установление дружественных отношений с Россией президенту США могут простить многие ошибки, считает колумнист The Guardian Саймон Дженкинс.

Автор статьи полагает, что последние 20 лет американские власти позиционировали себя в отношениях с Россией "пассивно, неуклюже и контрпродуктивно". В отличие от предшественников Трамп сразу обозначил необходимость сближения двух стран.

При этом Дженкинс подчеркивает: Россия долгое время считалась "главным врагом США". "Полвека Америка силилась ограничить, наказать, истощить и принизить Россию и ее лидеров", — констатирует автор статьи. Однако сейчас назрела необходимость тесного сотрудничества между странами.

По мнению колумниста, президенту США следует публично изложить свое видение взаимодействия Москвы и Вашингтона и "обозначить области возможного сотрудничества".

"Принимая во внимание то, как нестабилен современный мир, сближение России и Америки является очень достойной целью. Потенциал этого сотрудничества колоссален: оно поможет сбавить градус напряженности на международной арене, высвободит массу ресурсов и спасет тысячи жизней. И хотя оно будет достигнуто ценой многих недомолвок и ошибок, это та цена, которую следует заплатить", — резюмирует Дженкинс.