 

The Guardian: "Дружба с Россией заставит Америку забыть об ошибках Трампа"

 

Стремление Дональда Трампа к укреплению связей между Москвой и Вашингтоном похвально. За установление дружественных отношений с Россией президенту США могут простить многие ошибки, считает колумнист The Guardian Саймон Дженкинс.

Автор статьи полагает, что последние 20 лет американские власти позиционировали себя в отношениях с Россией "пассивно, неуклюже и контрпродуктивно". В отличие от предшественников Трамп сразу обозначил необходимость сближения двух стран.

При этом Дженкинс подчеркивает: Россия долгое время считалась "главным врагом США". "Полвека Америка силилась ограничить, наказать, истощить и принизить Россию и ее лидеров", — констатирует автор статьи. Однако сейчас назрела необходимость тесного сотрудничества между странами.

По мнению колумниста, президенту США следует публично изложить свое видение взаимодействия Москвы и Вашингтона и "обозначить области возможного сотрудничества".

"Принимая во внимание то, как нестабилен современный мир, сближение России и Америки является очень достойной целью. Потенциал этого сотрудничества колоссален: оно поможет сбавить градус напряженности на международной арене, высвободит массу ресурсов и спасет тысячи жизней. И хотя оно будет достигнуто ценой многих недомолвок и ошибок, это та цена, которую следует заплатить", — резюмирует Дженкинс.

286 просмотров


Старости
Knight Frank раскрыла информацию об азербайджанских миллионерах
Knight Frank раскрыла информацию об азербайджанских миллионерах Сенсационные данные
Наша погода
Сегодня 8° / 3°
6 Март 8° / 3°
7 Март 11° / 3°
8 Март 11° / 4°

Наши деньги
1 USD   =   1.7548 AZN
1 EUR   =   1.846 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN


Новостная лента

The Guardian: "Дружба с Россией заставит Америку забыть об ошибках Трампа"
Муж замглавы Нефтчалы устроил ДТП фото
Путин позвонил Назарбаеву
В Ирландии обнаружено массовое захоронение детей
Председатель коллегии Верховного суда обвинил МВД в фабрикации дел
Нападение на депутата-азербайджанца в Турции фото, видео
«Армения выступит против любых планов, связанных с потерей территорий» вокруг доклада теневого ЦРУ
Киргизский политолог Марс Сариев: «Бишкек не занимает проармянскую позицию»
Сирийский военный самолет разбился в Турции
Кыргызстан: «Мы поддерживаем целостность и суверенитет Азербайджана» официальное заявление
Ливийский ход Москвы Россия играет в шахматы, а США - в крестики-нолики
Сын одного из основателей исламской республики вышел на свободу досрочно
Меркель позвонила Йылдырыму подробности не сообщаются
Кадыров представил новый чеченский вездеход
СМИ: В России создали лекарство от всех видов рака
Министра Насирова выкрали из больницы
Трамп высмеял Шварценеггера
В Бахрейне раскрыли иранскую террористическую сеть
Малайзия выдворяет посла Северной Кореи
Трамп: «Обама прослушивал мои телефоны»
Найдено тело еще одного нефтяника?
Пашаев строил и атомные лодки субботнее чтиво
В Иордании казнили сразу 15 человек
За дружбу с азербайджанцами армяне атакуют олимпийскую чемпионку
Ильхам Алиев едет с визитом в Иран