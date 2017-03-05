Владелец кинотеатра в американском штате Алабама отказался показывать диснеевский фильм-мюзикл "Красавица и чудовище" из-за персонажа нетрадиционной сексуальной ориентации, сообщает информационный портал TMZ.

По словам собственника кинотеатра Henagar Drive-In, решение кинокомпании Walt Disney Pictures включить в фильм-сказку гомосексуальный персонаж "переполнило его терпение", и он не собирается "компрометировать то, чему учит Библия". Он добавил, что подобный фильм не подходит для просмотра, "если мы не можем взять на показ нашу 11-летнюю внучку и 8-летнего внука".

Согласно официальному трейлеру фильма, он разрешается к показу детям от шести лет. Тем не менее, сообщения, что в фильме задействован персонаж-гей, вызвало полемику не только в США, но и за рубежом.