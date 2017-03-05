 

Участника One Direction арестовали после стычки с папарацци

 

Вокалист англо-ирландской группы One Direction Луи Томлинсон был арестован после стычки с фотографом в международном аэропорту Лос-Анджелеса. Об этом субботу, 4 марта, пишет издание People.

о его данным, инцидент произошел поздно вечером 3 марта. 25-летний исполнитель приехал в аэропорт со своей подругой Элеонор Колдер. По данным департамента полиции города, в зоне выдачи багажа Томлинсона окружили папарацци. После того как «один из фотографов упал и, по его утверждению, ушибся», музыкант был задержан и доставлен в ближайший полицейский участок. Предполагается, что он толкнул папарацци.

«Стычку, которая произошла с Луи в аэропорту, спровоцировал папарацци. Это не первый и не последний раз, когда папарацци затевает потасовку со знаменитостью. В то время как происходила ссора, еще три человека напали на его подругу, и он защитил ее», — заявил адвокат Томлинсона Мартин Зингер.

Через несколько часов после ареста вокалиста выпустили. 29 марта он должен будет явиться в суд для разбирательства инцидента.

Бойз-бэнд One Direction был основан в Лондоне в 2010 году. В его состав входят четыре исполнителя: кроме Томлинсона, это Гарри Стайлс, Найл Хоран, и Лиам Пейн. До 2015 года в группе был пятый участник — Зейн Малик.

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