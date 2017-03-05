Шахматист сборной Азербайджана сыграет с Магнусом Карлсеном

Аркадий Найдич, выступающий за сборную Азербайджана по шахматам, сыграет в одном турнире с действующим чемпионом мира, норвежцем Магнусом Карлсеном.

Круговое соревнование Grenke Chess Classic пройдет в Германии в апреле. В нем, помимо Карлсена и Найдича, выступят 3-й номер мирового рейтинга Фабиано Каруана (США), француз Максим Вашье-Ляграв (5-й в рейтинге), армянин Левон Аронян (9-й), экс-чемпионка мира Хоу Ифань из Китая, а также два немецких шахматиста – Маттиас Блюбаум и Георг Майер.

Первая половина турнира пройдет в Карлсруэ с 15 по 17 апреля, а вторая – с 19 по 22 апреля в Баден-Бадене.

Это будет четвертый по счету турнир Grenke Chess Classic. В 2013 году победил индийский гроссмейстер Вишванатан Ананд, в 2014-м – Найдич, а в 2015-м он уступил в решающем поединке Карлсену.

Напомним, что Найдич - уроженец Риги, переехавший в Германию с семьей в 11-летнем возрасте. С 2015 года он выступает за сборную Азербайджана. В мировом рейтинге Аркадий занимает 41-е место.