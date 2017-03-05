 

СМИ узнали имя нового пресс-секретаря Госдепа США

 

Журналистка телеканала Fox News Хизер Нойерт станет пресс-секретарем Госдепартамента США. Об этом Bloomberg сообщили два неназванных источника, знакомых с ситуацией. Официально о назначении пока не объявлено.

47-летняя Нойерт ведет утреннюю программу Fox & Friends, одну из любимых передач президента Дональда Трампа.

Собеседники агентства уточнили, что решение назначить Нойерт на должность пресс-секретаря внешнеполитического ведомства было принято на этой неделе.

Нойерт будет представлять Госдепартамент, в том числе на традиционных ежедневных брифингах для прессы. Мероприятия такого рода были временно приостановлены незадолго до инаугурации Трампа 20 января. Госдеп пообещал, что брифинги возобновятся с 6 марта, пока их будет вести исполняющий обязанности пресс-секретаря Марк Тонер.

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