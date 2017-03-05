Cрок полномочий японского премьера продлили до девяти лет

Съезд правящей Либерально-демократической партии Японии принял решение внести изменения в партийный устав и продлить срок полномочий лидера партии до девяти лет, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо.

Съезд ЛДП, который проходит в Токио в воскресенье, принял решение продлить срок полномочий главы партии с нынешних двух сроков по три года (итого шести лет) до трех сроков по три года, то есть до девяти лет.

Партия, победившая на выборах в нижнюю палату японского парламента, выдвигает своего кандидата в премьер-министры страны. Таким образом, лидер победившей партии становится главой кабинета министров.