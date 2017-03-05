Талибы перешли в атаку

По меньшей мере семь полицейских погибли в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" на севере Афганистана, передает Синьхуа.

Боевики в воскресенье совершили нападение на контрольно-пропускной пункт в провинции Кундуз. Подробности не приводятся.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство".