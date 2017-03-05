 

Турецкие спасатели нашли пилота сирийского истребителя

 

Турецкие спасатели нашли пилота самолета сирийских ВВС, разбившегося в приграничной зоне. Об этом сообщает телеканал NTV. Уточняется, что раненый летчик сначала был доставлен в жандармерию, а затем госпитализирован в одну из больниц провинции Хатай. Его имя пока не сообщается.

Поисковая группа также нашла обломки самолета. Летчик был обнаружен в полукилометре от них.

Как пишет газета Daily Sabah со ссылкой на высокопоставленного турецкого военного чиновника, на борту разбившегося самолета находился только один пилот и он катапультировался.

Пресс-секретарь группировки «Ахрар-аш-Шам» Ахмед Караали заявил, что самолет наносил удары с воздуха в провинции Идлиб на севере Сирии, когда его сбили силы оппозиции.

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