В Европе хотят переселить беженцев в Грузию

Министр по делам Европы, интеграции и внешних сношений Австрии Себастьян Курц предложил создать центры для беженцев за пределами ЕС, которые бы работали вместе с УВКБ ООН. Политик считает, что они могли бы располагаться, в частности, в Грузии и на Балканах.

Об этом Курц заявил газете Bild в совместном интервью с членом германского Христианско-демократического союза Йенсом Шпаном.

“Нам нужны центры для беженцев за пределами ЕС, которые бы работали совместно с УВКБ ООН. Не столь принципиально, где конкретно они будут размещены. Важно, чтобы они предоставляли защиту и чтобы люди, которые пытаются попасть в Европу нелегально, могли быть направлены туда”, — цитирует издание слова министра. “Подобные центры могут быть созданы в таких странах, как Грузия, Египет, или в западных балканских странах”, — добавил он.

На вопрос журналиста, должен ли быть закрыт для нелегалов средиземноморский маршрут, Курц ответил утвердительно, а Шпан отметил необходимость заключения миграционного соглашения, подобного договоренностям с Турцией, со странами Северной Африки.