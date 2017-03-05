 

США готовятся к штурму Ракки

 

План Пентагона по освобождению сирийской Ракки от сил террористической организации «Исламское государство» (ИГ) подразумевает расширение военного присутствия сил США в Сирии, пишет The Washington Post.

Отмечается, что Вашингтон планирует перебросить ряд войск специального назначения, военные вертолеты и артиллерию в Сирию, а также начать поставлять боеприпасы сирийским курдам, которые ведут борьбу с ИГ.

Американские чиновники также предложили снять ограничение, введенное администрацией экс-президента США Бараком Обамой, на присутствие военных в Сирии.

Согласно данному ограничению, на территории Сирии могут находиться до 500 военных специального назначения.

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