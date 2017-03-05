 

США могут сократить финансовую помощь для Азербайджана

 

Директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвани заявил, что администрация президента Дональда Трампа будет предлагать значительное сокращение объемов иностранной помощи другим государствам, сообщает телеканал Fox News.

Ранее Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что администрация Трампа предлагает сократить бюджеты Госдепартамента и Агентства международного развития (USAID) на 37%. Два бюджета составляют 50 миллиардов долларов.

Стоит отметить, что по линии USAID США ежегодно оказывали финансовую помощь и Азербайджану.

"Мы собираемся предложить сокращение иностранной помощи и потратить эти деньги здесь (в США)", — сказал Малвани и добавил, что речь идет "о довольно значительных сокращениях".

"Преобладающий посыл вполне ясен: меньше потраченных денег за рубежом означает больше потраченных денег здесь",- сказал директор бюджетного управления и сообщил, что подобные меры позволят администрации покрыть увеличенные на 54 миллиарда долларов расходы на военный бюджет.

По данным телеканала, американские власти ежегодно тратят 50 миллиардов долларов на нужды Госдепартамента и USAID через центральное ведомство по оказанию помощи за рубежом.

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