Азербайджанские позиции обстреляли из пушек и минометов

Подразделения Вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, снайперские винтовки, 60 и 82-х миллиметровые минометы (18 снарядов) и дивизионную пушку Д-44 (2 снаряда), в течение суток 126 раз нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта, сообщает в воскресенье пресс-служба Минобороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селах Шаваршаван, Воскеван, Барекамаван и на безымянных высотах Ноемберянского района, в селе Паравакар и на безымянных высотах Иджеванского района, на безымянных высотах и в селе Чинари Бердского района, на безымянных высотах на территории Красносельского Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Гушчу Айрым, Гаймаглы, Джафарли, Кемерли и на безымянных высотах Газахского района, в селе Кохнегышлаг Акстафинского района, в селе Агбулаг Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Гарагашлы, Мерзили, Чыраглы, Джавахирли Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Горадиз, Ашагы Сейидахмедли, Гараханбейли Физулинского района и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.