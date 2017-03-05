 

Ильхам Алиев о братстве с Ираном обновлено 14:11, фото

 

Азербайджано-иранские отношения достигли самого высокого уровня, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с президентом Ирана Хасаном Роухани.

«Нас очень радует успешное развитие азербайджано-иранских отношений. Могу сказать, что в последние несколько лет эти отношения достигли пика. Множество важных вопросов нашли свое решение и сегодня азербайджано-иранское сотрудничество, можно сказать, охватывает все сферы. Наши отношения опираются на историю. Это дружеские, братские отношения», — сказал И.Алиев.

Х.Роухани также отметил, что в последние годы отношения между двумя странами стремительно развились и расширились.

«Это свидетельствует о том, что мы должны смотреть в будущее с надеждой», — сказал Х.Роухани.

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По завершении встречи в ограниченном составе состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Ирана Хасана Роухани в расширенном составе с участием делегаций, сообщает официальный сайт главы азербайджанского государства.

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В Тегеране началась официальная встреча между президентами Азербайджана и Ирана, сообщает официальный сайт главы азербайджанского государства.

Согласно информации, встреча Ильхама Алиева и Хасана Роухани проходит в ограниченном составе.

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Начался официальный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Иран. Как передает АзерТАдж, в аэропорту И.Алиева встречал министр связи и информационных технологий Махмуд Ваези.

В честь президента Азербайджана во дворце Седабад был выстроен почетный караул. Начальник почетного караула отрапортовал И.Алиеву, а затем были озвучены государственные гимны Азербайджана и Ирана.

В ходе визита ожидается подписание документов по развитию двухсторонних отношений.

 

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