Власти Китая начинают активную борьбу со смогом

В Китае всерьез задумались о проблемах с экологией, вызванных бурным ростом промышленности в последние десятилетия. Как заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, правительство намерено уже в этом году принять меры по борьбе с загрязнением воздуха и избавиться от смога, который буквально оккупировал страну.

По словам премьера, в этом году выбросы двуокиси серы и оксида азота сократятся на 3%, значительно снизится концентрация вредных частиц PM2,5 в воздухе.

«Более быстрый прогресс в работе по улучшению окружающей среды, в особенности воздуха, это то, на что отчаянно надеются люди. Этот вопрос является критически важным для нашего развития. Мы должны принять хорошо продуманную политику, бороться как с симптомами, так и с причинами проблем… Мы сделаем наше небо снова голубым», — заявил Ли Кэцян, выступая на открытии ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).