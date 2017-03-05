Российские моряки освобождены из нигерийского плена

Семь россиян и один гражданин Украины — члены экипажа судна BBC Caribbean — отпущены из нигерийского плена. Об этом сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека города Севастополь Павел Буцай.

«Моряки — жители Севастополя, уже находятся во Франкфуртском аэропорту и со дня на день вылетят на родину, чувствуют себя нормально», — отметил правозащитник.

7 февраля посольство России в Нигерии сообщило о захвате пиратами судна BBC Caribbean. Членов экипажа взяли в заложники и отвезли в пиратский лагерь на берегу.