 

Пенелопа Фийон рассказала о работе на мужа

 

Супруга кандидата в президенты Франции от партии Республиканцев Франсуа Фийона рассказала о работе на мужа. Интервью с женой политика публикует Journal du Dimanche.

По словам Пенелопы Фийон, она решилась поговорить с журналистами, чтобы пресечь разнообразные «безумные слухи».

Как пояснила мадам Фийон, она всегда была вне политики, а ее работа на мужа носила технический характер. «Я помогала его секретарю. Я готовила для мужа заметки и памятки о происходящем в его избирательном округе Сарт. Я делала что-то вроде обзоров прессы», — заявила она.

Кроме того, Пенелопа Фийон утверждает, что участвовала в подготовке публичных выступлений супруга, редактируя его речи.

1 марта Фийон заявил о том, что продолжит участие в президентской гонке, несмотря на расследование финансовой прокуратуры страны в отношении фиктивного трудоустройства его супруги. 

487 просмотров


Старости
Нападение на депутата-азербайджанца в Турции
Нападение на депутата-азербайджанца в Турции фото, видео
Наша погода
Сегодня 8° / 4°
6 Март 9° / 3°
7 Март 11° / 3°
8 Март 12° / 4°

Наши деньги
1 USD   =   1.7548 AZN
1 EUR   =   1.846 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN


Новостная лента

Роухани и Алиев обсудили Карабах
Кремль анонсировал встречу Путина и Нетаньяху
Великобритания спасает экономику Ирака
Так держать, Чапай Азербайджана! наша доска почета
Ракеты СКАД из Карабаха нацелили на Азербайджан
И Казахстан потребовал у Кыргызстана объяснений странный Бишкек
Какие террористы угрожали Исрафиловым, сбежавшим в Германию?
Китай не собирается признавать независимость Гонконга
Азербайджан богаче Армении и Грузии Не наш рейтинг
В Дербенте застрелен подозреваемый в разбойном нападении
Пенелопа Фийон рассказала о работе на мужа
Российские моряки освобождены из нигерийского плена
Власти Китая начинают активную борьбу со смогом
Ильхам Алиев о братстве с Ираном обновлено 14:11, фото
Азербайджанские позиции обстреляли из пушек и минометов
США могут сократить финансовую помощь для Азербайджана
США готовятся к штурму Ракки
В Европе хотят переселить беженцев в Грузию
Турецкие спасатели нашли пилота сирийского истребителя
Сотни людей гибнут от голода в Сомали
Столкновения сторонников и противников Трампа
Талибы перешли в атаку
Cрок полномочий японского премьера продлили до девяти лет
СМИ узнали имя нового пресс-секретаря Госдепа США
Шахматист сборной Азербайджана сыграет с Магнусом Карлсеном