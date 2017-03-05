Пенелопа Фийон рассказала о работе на мужа

Супруга кандидата в президенты Франции от партии Республиканцев Франсуа Фийона рассказала о работе на мужа. Интервью с женой политика публикует Journal du Dimanche.

По словам Пенелопы Фийон, она решилась поговорить с журналистами, чтобы пресечь разнообразные «безумные слухи».

Как пояснила мадам Фийон, она всегда была вне политики, а ее работа на мужа носила технический характер. «Я помогала его секретарю. Я готовила для мужа заметки и памятки о происходящем в его избирательном округе Сарт. Я делала что-то вроде обзоров прессы», — заявила она.

Кроме того, Пенелопа Фийон утверждает, что участвовала в подготовке публичных выступлений супруга, редактируя его речи.

1 марта Фийон заявил о том, что продолжит участие в президентской гонке, несмотря на расследование финансовой прокуратуры страны в отношении фиктивного трудоустройства его супруги.