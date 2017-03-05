В Дербенте застрелен подозреваемый в разбойном нападении

Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали подозреваемого в разбойном нападении после того, как он открыл огонь. Об этом сообщил источник в силовых структурах Дагестана, передает «Интерфакс».

Ранее силовики оцепили несколько домов, в которых находились предполагаемые преступники. Впоследствии, однако, стало известно, что в доме был только один подозреваемый.

«На предложение выйти без боя он начал стрелять по силовикам. Его ликвидировали ответным огнем. Это местный житель, которому 27 лет», — сказал источник.