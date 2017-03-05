 

Азербайджан богаче Армении и Грузии Не наш рейтинг

Автор: Отдел информации 

Азербайджан занял 71-ое место из 189 в рейтинге самых богатых стран мира по версии журнала Global Finance. Журнал составил рейтинг, основываясь на данных МВФ о ВВП на душу населения и покупательной способности граждан.

Азербайджан занял 71-ое место в рейтинге, обогнав Армению и Грузию, занявших соответственно 114-ое и 108-ое места.

Богаче Азербайджана по версии журнала оказались его ближайшие соседи Турция (63-е место) и Россия (52-е место).

Десятка самых богатых стран выглядит так: Катар, Люксембург, Макао, Сингапур, Бруней, Кувейт, Ирландия, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты и Сан-Марино.

А вот самыми бедными оказались Центрально-Африканская Республика, Демократическая Республика Конго, Бурунди, Либерия, Нигер, Малави, Мозамбик, Гвинея, Эритрея, Мадагаскар и Коморы.

США в рейтинге заняли 13-ое место, Великобритания — 27-ое, Германия – 19-ое, а Франция – 28-ое место.

2133 просмотров


Старости
Нападение на депутата-азербайджанца в Турции
Нападение на депутата-азербайджанца в Турции фото, видео
Наша погода
Сегодня 8° / 4°
6 Март 9° / 3°
7 Март 11° / 3°
8 Март 12° / 4°

Наши деньги
1 USD   =   1.7548 AZN
1 EUR   =   1.846 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN


Новостная лента

Роухани и Алиев обсудили Карабах
Кремль анонсировал встречу Путина и Нетаньяху
Великобритания спасает экономику Ирака
Так держать, Чапай Азербайджана! наша доска почета
Ракеты СКАД из Карабаха нацелили на Азербайджан
И Казахстан потребовал у Кыргызстана объяснений странный Бишкек
Какие террористы угрожали Исрафиловым, сбежавшим в Германию?
Китай не собирается признавать независимость Гонконга
Азербайджан богаче Армении и Грузии Не наш рейтинг
В Дербенте застрелен подозреваемый в разбойном нападении
Пенелопа Фийон рассказала о работе на мужа
Российские моряки освобождены из нигерийского плена
Власти Китая начинают активную борьбу со смогом
Ильхам Алиев о братстве с Ираном обновлено 14:11, фото
Азербайджанские позиции обстреляли из пушек и минометов
США могут сократить финансовую помощь для Азербайджана
США готовятся к штурму Ракки
В Европе хотят переселить беженцев в Грузию
Турецкие спасатели нашли пилота сирийского истребителя
Сотни людей гибнут от голода в Сомали
Столкновения сторонников и противников Трампа
Талибы перешли в атаку
Cрок полномочий японского премьера продлили до девяти лет
СМИ узнали имя нового пресс-секретаря Госдепа США
Шахматист сборной Азербайджана сыграет с Магнусом Карлсеном