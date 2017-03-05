Не наш рейтинг

Азербайджан занял 71-ое место из 189 в рейтинге самых богатых стран мира по версии журнала Global Finance. Журнал составил рейтинг, основываясь на данных МВФ о ВВП на душу населения и покупательной способности граждан.

Азербайджан занял 71-ое место в рейтинге, обогнав Армению и Грузию, занявших соответственно 114-ое и 108-ое места.

Богаче Азербайджана по версии журнала оказались его ближайшие соседи Турция (63-е место) и Россия (52-е место).

Десятка самых богатых стран выглядит так: Катар, Люксембург, Макао, Сингапур, Бруней, Кувейт, Ирландия, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты и Сан-Марино.

А вот самыми бедными оказались Центрально-Африканская Республика, Демократическая Республика Конго, Бурунди, Либерия, Нигер, Малави, Мозамбик, Гвинея, Эритрея, Мадагаскар и Коморы.

США в рейтинге заняли 13-ое место, Великобритания — 27-ое, Германия – 19-ое, а Франция – 28-ое место.