Китай не собирается признавать независимость Гонконга

Материковый Китай продолжит всесторонне придерживаться принципа «одна страна — две системы» в отношениях со специальным административным районом КНР Гонконгом, заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, сообщает агентство РИА Новости.

«Мы продолжим всесторонне и четко придерживаться принципа «одна страна — две системы», ориентируясь на высокую степень самоуправления, при котором Гонконгом управляют сами жители Гонконга», — сказал Ли Кэцян.

При этом он отметил, что лозунг о так называемой «независимости Гонконга» не имеет перспектив.

Гонконг вернулся во владение Китая от Великобритании в 1997 году. Тогда был провозглашен принцип «одна страна — две системы», в соответствии с которым Гонконг обладает широкой автономией.