Какие террористы угрожали Исрафиловым, сбежавшим в Германию?

Еще одна семья, уехавшая из Азербайджана в Германию, ведет отчаянную борьбу за то, чтобы ее не депортировали обратно. Фуад Исрафилов, его супруга и дети уже более пяти лет живут в Косвиге, что неподалеку от Дрездена. Двое из трех детей родились в Германии, сообщает haqqin.az.

«Семье Исрафиловых больше не нужно бояться того, что ночью к ним заявятся чиновники и отправят их в Азербайджан, - пишет издание Sächsische Zeitung. – Они могут некоторое время оставаться в Косвиге».

Об этом изданию сообщили представитель местной организации по работе с беженцами Свен Боттгер и куратор азербайджанской семьи Регина Хилле, которые встретились с миграционными властями и обсудили с ними вопрос семьи Исрафиловых.

«Если они не делают ничего плохого, то могут оставаться до тех пор, пока глава семейства не завершит свое обучение», - заявил Боттгер.

С конца 2015 года Фуад стажируется в качестве автомеханика в Autohaus Faust. Однако его ходатайство о предоставлении убежища было отклонено дважды и семье угрожала депортация.

Это непонятно его работодателю. «Фуад является исключительно трудолюбивым, преданным, дисциплинированным и любознательным человеком, - говорит руководитель Исрафилова Франка Фауст. – Он всегда готов работать. Такие сотрудники нужны каждой компании». Она написала два письма властям с просьбой позволить семье из Азербайджана остаться в Германии.

«В последние месяцы мы работали на всех фронтах, - продолжает Свен Боттгер. – После того как комиссар по делам иностранцев отказал нам, у меня был разговор с другим членом Комиссии. Даже протестантская община поддержала семью. Представители церкви могут обратиться в Министерство внутренних дел Саксонии с просьбой предоставить право на проживание по гуманитарным соображениям».

За 10 лет своего существования Комиссия рассмотрела 209 обращений, связанных с 536 людьми. 350 человек получили вид на жительство.

Боттгер сообщает, что старший сын Исрафиловых до сих пор не получил свидетельство о рождении. У родителей не было паспортов и теперь с них требуют 500 евро, а этих денег у семьи нет.

Наверное, Фуаду Исрафилову, его семье и тем людям, которые им помогают, следовало бы пожелать удачи в борьбе с различными немецкими организациями. Да, если бы не этот фрагмент из статьи в Sächsische Zeitung:

«В Азербайджане, маленькой стране между Россией и Ираном, семья принадлежит к национальному меньшинству. По рассказам Исрафиловых, они вынуждены были бежать из Азербайджана, потому что им угрожали террористы».

К какому именно нацменьшинству принадлежат Исрафиловы - в материале немецкого издания не указывается. Но это не так уж и важно, а важно то, что это очередная ложь с целью закрепиться за границей. Так и хочется спросить у Исрафиловых: какие такие «террористы» угрожали вам в Азербайджане? И где в Азербайджане вы сталкивались с дискриминацией по национальному признаку?

Haqqin.az уже касался темы, когда люди, выставляя себя «оппозиционерами, которых в Азербайджане угнетают», выпрашивают вид на жительство в Европе. Мы писали, каким путем они добывают в Азербайджане необходимые документы и какой вред наносят имиджу нашей страны. Так вот, те, кто заявляют, что их в Азербайджане притесняют на национальной почве, ничем не лучше, а скорее всего, хуже. Ведь если так называемые «жертвы политических репрессий» предают государство, в котором они жили, то «представители угнетенных нацменьшинств» позорят не только страну, которая взрастила их, но и ее народ – своих азербайджанских друзей и знакомых.

Отъезду таких людей можно только порадоваться. Хорошо, что вас больше нет в Азербайджане!