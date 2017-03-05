«Нет смысла искать черную кошку в темной комнате. Ее там может и не быть. Иными словами, у решения Кыргызстана не подписывать политическую часть итогового документа ОЭС может не быть логического объяснения». Так казахстанский политолог Замир Каражанов прокомментировал haqqin.az неприсоединение Кыргызстана к политическим пунктам Исламабадской декларации Организации Экономического Сотрудничества.

Напомним, что в итоговом заявлении страны-участницы ОЭС поддержали территориальную целостность Азербайджана. Исключение составил именно Кыргызстан.

Между тем, напомним, что накануне Министерство иностранных дел Кыргызстана распространило специальное заявление, согласно которому Бишкек считает, что региональное объединение "Организация экономического сотрудничества" (ОЭС) призвано решать, прежде всего, вопросы экономического характера. При этом Кыргызстан не препятствовал принятию декларации, а воздержался от одобрения ее политических пунктов", - сообщил МИД Кыргызстана.

По словам казахстанского эксперта, Бишкек в последнее время странно ведет себя на внешней арене. «К примеру, 17 февраля в интервью телеканалу Евроньюс президент КР Алмазбек Атамбаев упрекнул Казахстан в том, что во время событий 2010 года (когда произошла вторая революция в Кыргызстане) он закрыл границу. По словам политика, это привело к человеческим жертвам, ответственность за это, по логике вещей, несет Казахстан. Астана в свою очередь потребовала от киргизской стороны разъяснить слова президента Атамбаева», - отмечает Каражанов.

«Мы, как и Азербайджан, тоже ждали серьезных и вразумительных объяснений, но фактически МИД Кыргызстана уклонился от ответа», - заявил казахстанский эксперт.

Замир Каражанов процитировал заявление первого замминистра иностранных дел Кыргызстана Динары Кемеловой, которая в то время ответила, что «в целях дальнейшего конструктивного взаимодействия и сотрудничества необходимо уйти от полемики по данному вопросу и сосредоточиться на реализации задач, поставленных главами наших государств».

«С одной стороны, действительно, не стоит портить отношения из-за слов президента, с другой стороны – осадок остался. Возможно, что причину стоит искать не во внешней политике страны, а в ее внешнеполитическом ведомстве. Проблема с кадрами, с внешнеполитической стратегией страны, с необходимостью определить для себя приоритеты на внешней арене», отмечает Каражанов.

По словам эксперта, формально у Кыргызстана не было причин для того, чтобы не подписывать политическую часть декларации ОЭС.

Есть момент, касающийся тюркского единства. Эта тема, по мнению Каражанова, актуальна в силу экономических и политических причин, вопросов региональной безопасности. «Но над этим направлением еще необходимо поработать всем нашим странам, поскольку нынешнее состояние сотрудничества оставляет желать лучшего, и в то же время не отвечает экономическому потенциалу наших стран. Кстати, последнее обстоятельство бросается в глаза, когда речь идет о сотрудничестве между Казахстаном и Азербайджаном».