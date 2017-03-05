Кажется, только вчера мы поздравляли уважаемого профессора с юбилеем – 80-летием. Радовались вместе с ним, что в свои 80 он полон сил и так же энергичен, приветлив и добр, каким его знают в научном и спортивном мире все бакинцы.

И вот взят еще одни возрастной барьер и Чапай Суланов, один из выдающихся шахматистов и ученых Азербайджана, доктор геологии, автор целой дюжины увлекательнейших книг о об азербайджанской нефти, без которой великая победа над фашистской Германией вряд ли была бы возможна, и самое главное – человек, который всегда был рядом с нами, haqqin.az-овцами шагнул навстречу своему девяностолетию. С 81-летием Вас, Чапай Алиевич! Так держать!