Ракеты СКАД из Карабаха нацелили на Азербайджан

Минобороны Армении разместило на одном из своих каналов в Youtube видео учений с приведением в боевую готовность ракетного комплекса оперативно-тактического назначения 9К72 "Эльбрус", более известного как СКАД. В видеоматериале отмечается, что они были сняты именно в эти дни эскалации напряженности в Карабахе.

"Эти ракеты, которые могут сравнять с землей любой цветущий населенный пункт, находятся в прекрасном состоянии и призваны сдерживать агрессию противника", - отмечается в репортаже.

Это не первый случай, когда Армения угрожает применить против Азербайджана ракеты СКАД. Ранее президент Серж Саргсян обещал превратить этими устаревшими ракетами «любой азербайджанский город в разрушенный Агдам».

О том, что Армения владеет этими ракетами, и то, что некоторые из них размещены в оккупированном Нагорном Карабахе, известно давно. Но также известно, что российский завод, производивший эти ракеты, объявил, что срок их эксплуатации завершился еще 12 лет назад.

Разработанные еще в 60-х годах прошлого века в Советском Союзе эти ракеты довольно широко известны в мире. Но отнюдь не за счет своей разрушительной силы, а благодаря неточности. Большая часть выпущенных ракет и вовсе не достигает своей цели.

Ракеты СКАД активно применялись Египтом против Израиля в т.н. «Войне судного дня». По территории Израиля было выпущено несколько сотен таких ракет, однако существенного урона они не нанесли. А итог «Войны судного дня» известен всем.

Во время ирано-иракской войны обе стороны также применили более 600 ракет СКАД. Более 2000 тысяч ракет были применены СССР против талибов в Афганистане.

Этими же ракетами Саддам Хусейн в 1991 году обстрелял Израиль и Саудовскую Аравию. Причем по Израилю было выпущено около 40 ракет. Итог: двое убитых, 11 раненых. А выпущенные по Саудовской Аравии более 100 ракет СКАД и вовсе не достигли своей цели.

В последний раз Россия применила эти ракеты во время чеченской войны. Но из-за их малой эффективности, от их дальнейшего применения пришлось отказаться и они были списаны. Срок эксплуатации последней ракеты, сошедшей с конвейера, истек в 2010 году и с тех пор о ней все забыли. Видимо, кроме армянских военных.

По информации из открытых источников, армянская армия владеет 8 пусковыми установками и всего 32 ракетами СКАД. Несколько пусковых установок при этом размещены на оккупированных территориях Азербайджана.

Но учитывая истечение срока эксплуатации этих ракет и наличие у Азербайджана современных средств ПВО, таких как израильский «Железный купол», СКАДы перестали представлять хоть какую-либо опасность для азербайджанской армии. А очередной пропагандистский ролик армянских военных рассчитан на внутреннюю аудиторию, которую необходимо успокоить после череды неудач на линии фронта.