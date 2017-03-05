Великобритания спасает экономику Ирака

Правительство Великобритании выделяет Ираку 10 миллиардов фунтов (более 12 миллиардов долларов) на инфраструктурные проекты, передает Рейтер.

Британские войска в 2003 году участвовали во вторжении международной коалиции в Ирак с целью свержения режима Саддама Хусейна. Последние годы Багдад ведет боевые действия против террористической группировки "Исламское государство".

Как сообщил источник, Ирак получит деньги в виде займов. Другие детали сделки он не уточнил.

По словам источника, позднее в воскресенье стороны выступят с официальным заявлением.