 

Роухани и Алиев обсудили Карабах

 

«Иран еще раз подчеркивает, что мы уважаем территориальную целостность всех стран». Об этом на совместной пресс-конференции с Ильхамом Алиевым заявил президент Ирана Хасан Роухани.

“На сегодняшней встрече были обсуждены вопросы экологии на Каспии, а также совместное использование нефтяных месторождений. Мы приняли решение продолжить обсуждения до взаимовыгодного согласия. Мы также обсудили региональные проблемы. Иран еще раз подчеркивает, что мы уважаем территориальную целостность всех стран. Надеюсь, что нагорно-карабахский конфликт найдет свое решение. Конфликты должны быть урегулированы путем обсуждений и политическим путем”, - подчеркнул президент Ирана.

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