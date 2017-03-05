В Беларуси не стихают акции протеста

Несанкционированная местными властями уличная акция против налога с "тунеядцев" проходит в белорусском Бресте, сообщают в воскресенье местные СМИ.

Как сообщает портал tut.by, в воскресенье на центральной площади Бреста, площади Ленина, собрались около 250 человек, выступающих за отмену налога с "тунеядцев". Затем они прошли с плакатами "Баста!" и "Мы не рабы" к зданию городского исполнительного комитета, чтобы встретиться с представителями местной власти.

Часть протестующих, около ста человек, согласилась на предложение работников исполкома пройти для обсуждения в актовый зал здания. Участники акции заявили о несправедливости декрета. В свою очередь, представители горисполкома рассказали о его целях, что декрет направлен прежде всего против лиц, занимающихся нелегальной приграничной торговлей, привозящих товары из Польши на реализацию в Белоруссию и не платящих налогов.