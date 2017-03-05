 

Ежегодно 2 тысячи призывников уклоняются от армии в Армении официальное заявление

Автор: Отдел Армении 

Ежегодно из Армении эмигрируют порядка 2000 детей допризывного возраста. Об этом заявил депутат от оппозиционной фракции «Армянский национальный конгресс» Арам Манукян. Самой серьезной причиной для вывоза из страны мальчиков является желание избавить их от службы в армии, считает армянский парламентарий, которого цитируют армянские СМИ.

«Это доказывает и то, что существующее долгоиграющее состояние 25-летней полувойны всерьез воздействует на экономику, психику людей, стиль жизни. К этому прибавилось увеличивающееся в последние годы число убийств в армии. Я взял исследования [главы ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи] Артура Сакунца, показывающие, что статистика последних лет ухудшается быстрыми темпами. Если после войны в среднем в нашей армии погибали 40-50 детей, то в 2015-ом эта цифра выросла до 80, в 2016 году – до 160, а за короткий период текущего года у нас уже 11 жертв», — в частности, заявил Манукян.

Отметим, что как ранее сообщала ереванская газета «Айкакан жаманак», почти 150 тысяч человек эмигрировали из Армении за последние 3 года. Издание ссылается на данные Национальной статистической службы Армении, согласно которым разница в количестве уехавших и приехавших в Армению за 2016 год составила 54 031.

«Иными словами, в прошлом году более 54000 человек безвозвратно покинули Армению. По сути, это цифра эмиграции за 2016 г. Для сравнения отметим, что в 2015-ом этот показатель составил 47676 человек, в 2014 г. — 47074. Такой показатель прошлого года может быть связан с четырехдневными боевыми действиями в апреле (эскалация карабахского конфликта), а также с летними событиями в Ереване (захват полка патрульно-постовой службы). Фактически, только за последние три года из Армении эмигрировало порядка 150000 человек или 5% населения страны», — в частности, отмечает издание.

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