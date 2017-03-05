Иран и Азербайджан подписали ряд документов

По окончании переговоров в расширенном составе состоялась церемония подписания документов с участием президентов Ирана и Азербайджана.

«Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Палатой по контролю за финансовыми рынками Азербайджанской Республики и Управлением финансового мониторинга при Министерстве экономических вопросов и финансов Ирана в области борьбы с легализацией денежных средств и другого имущества, полученных преступным путем, и финансированием терроризма» подписали председатель Палаты по контролю за финансовыми рынками Руфат Асланлы и исполнительный директор Управления финансового мониторинга при Министерстве экономических вопросов и финансов Исламской Республики Иран Мейсам Насири Ахмадабади.

«Меморандум о взаимопонимании между закрытым акционерным обществом (ЗАО) «Азербайджан демир йоллары» и Железнодорожной компанией Исламской Республики Иран о соединении железнодорожного сообщения» подписали председатель ЗАО «Азербайджан демир йоллары» Джавид Гурбанов и президент Железнодорожной компании Исламской Республики Иран Саид Мохаммадзаде.