2170 азербайджанских женщин вышли замуж в Турции в 2016 году, сообщает haqqin.az, ссылаясь на данные Статистического управления соседней страны. Это на 31,3 процента больше, чем в 2015 году, когда в Турции семью создали 1653 представительницы прекрасного пола из Азербайджана.

При этом не сообщается о том, за граждан каких стран выходили замуж азербайджанки. Теоретически в Турции они могут зарегистрировать брак как с гражданами Азербайджана, так и с гражданами других государств, но наверняка подавляющее большинство женихов – турки.

2170 азербайджанок – это 9,6 процента от всех иностранок, зарегистрировавших свой брак в братской стране в 2016 году. И в позапрошлом, и в прошлом году азербайджанские женщины занимали 3-е место среди гражданок иностранных государств, вышедших замуж в Турции.

На 1-м месте сирийки (3569 браков в 2015 году и 6495 – в 2016-м), на 2-м – гражданки Германии (2695 и 2644 соответственно), на 4-м – россиянки (1522 и 1445), на 5-м – украинки (1126 и 1097).

Как видим, если азербайджанских невест в Турции за год стало больше, то число немок (здесь, скорее всего, речь идет о многочисленных представительницах турецкой диаспоры в Германии), россиянок и украинок сократилось. А вот количество сирийских невест выросло аж на 82 процента, что связано с большим числом беженцев, прибывших в Турцию из этой страны. Сирийки составляют 29 процентов от всех иностранок, вышедших замуж в Турции в прошлом году.

Всего в 2016 году в Турции семейными узами себя связали 22583 иностранки, что на 20 процентов больше, чем в 2015 году (18814).

Примечательно, что в прошлом году замуж в Турции вышли 65 гражданок Армении. В 2016 году армянские женщины в статистических данных не упоминаются.

Смешанных браков с участием иностранных мужчин в Турции зафиксировано гораздо меньше – 3777. Но это на 5,9 процента больше, чем в 2015 году (3566).

Среди иностранных женихов азербайджанцы занимают 5-е место. В 2016 году их количество достигло 115-ти. Это на 30 человек больше, чем годом ранее. Азербайджанские мужчины располагаются в таблице после немцев (1338), сирийцев (377), австрийцев (291) и англичан (131). Причем немцы составляют 35 процентов от всех иностранных мужчин, женившихся в Турции.

В 2016 году в Турции всего было зарегистрировано 594 493 брака. Это на 1,4 процента меньше показателя 2015 года. В 2016 году семью создали 590 716 турок и 571 910 турчанок.