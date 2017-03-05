Министр Насиров между больницей и судом

Роман Насиров, отстраненный от исполнения обязанностей глава Государственной фискальной службы Украины, доставлен из больницы «Феофания» в Соломенский районный суд Киева. Об этом сообщил его адвокат Александр Лисак, передает «Интерфакс».

«Врачи сказали, что его надо лечить, и Романа Насирова забирали, как и вчера, на основании расписки детектива. Те врачи, которые его сегодня сопровождают, никаких документов о том, что они берут на себя ответственность за него, не дают», — сообщил Лисак.

Сторона обвинения на судебном заседании просит судью признать, что Насиров по состоянию здоровья может принимать участие в заседании. По словам прокурора, подозреваемый действительно задержан на территории больницы, однако, по его словам, в заключении врачей говорится, что «при стабилизации артериального давления пациент может продолжать дальнейшее лечение в амбулаторных условиях».