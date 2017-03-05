Последние события в Украине на взгляд стороннего обывателя должны крайне отрицательно сказаться на рейтинге руководства страны. Все чаще рядовые граждане страны жалуются, что выживать стало гораздо труднее, чем во времена президентства Януковича. И в самом деле, ощутимо возросли многие тарифы и цены. А вот реальных реформ не произошло. Да и к ответственности тех, кто был связан с прежней властью, так никто и не призвал, а это для украинцев больной вопрос. Приведет ли всё это, как уверяют некоторые аналитики, к новому Майдану? Вряд ли. Прежде всего потому, что на сегодня нет политика, который бы пользовался в Украине таким безграничным доверием, чтобы граждане вышли за ним на улицы.

Счета пришли, а платить нечем

С нынешнего марта в Украине в очередной раз подняли тарифы на электроэнергию. Чтобы не грузить читателей лишними цифрами, укажу лишь на то, что стоимость электроэнергии для населения за два последних года выросла в 3,5 раза. В разы дороже стало и то, что в Баку называют отоплением, а в Украине - теплом.

Привело это к тому, что граждане, как пишут местные СМИ, «отказываются платить по высоким тарифам за тепло». Так, в Голосеевском районе Киева жители одного из кооперативных зданий, получившие в платежках отметку в 3 тыс. гривен за отопление однокомнатных квартир, подняли вопрос о мошенническом завышении счетов, которые выставляет коммерческий ЖЭК. Отказываются платить и в коммунальных домах.

Между прочим, для довольно законопослушных украинцев это крайний шаг. Но что поделать, если счета за тепло и свет зачастую в два-три раза превышают минимальную пенсию и минимальную зарплату. А надо заметить, что в отличие от Азербайджана здесь не особенно принято помогать, к примеру, родителям-пенсионерам. Не говоря уже о том, что в этом январе средняя зарплата в Украине упала на 7,2% или на 467 грн, по сравнению с декабрем 2016-го. Так что, в принципе, и помогать-то нечем…

Шок за шоком

Но все эти экономические трудности рядовые украинцы переносили бы с меньшим раздражением и большей надеждой на будущее, если бы не сногсшибательные политические новости. Несколько дней назад стало известно, что Верховный суд Украины принял решение закрыть все дела против главаря мафии, правой руки Януковича «Юры Енакиевского» - криминального авторитета Юрия Иванющенко. Эту шокирующую весть озвучил сам генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«Генпрокурор врет, перебрасывая ответственность за слив дела Иванющенко на Верховный суд...

В реальности это дело суд еще в прошлом году закрыл, потому что Генпрокуратура так стала его расследовать, что ни одного следственного действия за год не провела», - сказал по этому поводу глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин. А между тем, как утверждают те же СМИ, Иванющенко удалось вывезти из страны десятки миллионов долларов.

Впрочем, хотя закрытие этого уголовного дела и стало неприятной неожиданностью для украинцев, настоящим шоком стало сообщение о том, что сепаратисты ЛДНР собираются с 1 марта прекратить поставки угля через линию разграничения в случае продолжения железнодорожной блокады.

В связи с этим Штаб блокады оккупированного Донбасса потребовал немедленно обнародовать все документы, которые были подписаны в Минске лично президентом или его представителями. «Нас интересует, о чем вы договорились с руководством РФ, в то время когда мы и наши боевые товарищи держали фронт в Дебальцево, Широкино, на Бахмутовской трассе в 2015-2016 годах», - говорится в его заявлении.

Ясное дело, что всё это не добавит популярности президенту Порошенко. Но можно ли говорить о том, что в стране надвигается новый Майдан?

Мнение эксперта

«Генпрокурор Луценко всего лишь проинформировал общественность страны о том, что существует решение Верховного суда закрыть все дела против Юрия Иванющенко. Я склонна ему верить. Увы, судьи в Верховном суде Украины творят, что хотят. Они много лет получают зарплату по сто тысяч гривен в месяц, а по новому законопроекту хотят до трехсот тысяч. Им глубоко наплевать и на Генпрокуратуру, и на всех нас, рядовых украинцев. Посмотрим, чем закончится вся эта история. Уверена, что прокуратура сейчас будет искать все возможные пути для решения столь важного вопроса. Но в целом происходящее в очередной раз доказывает жизненную необходимость скорейшего осуществления судебной реформы в стране, - заявила haqqin.az известный российский блогер Алена Яхно.

По ее мнению, даже при всех имеющихся в стране проблемах, неуместно сравнивать Украину в период президентства Порошенко с Украиной периода правления Януковича.

«При Януковиче Украиной правил откровенный бандит. К Порошенко есть много вопросов, у него многое не получается, но он – наш президент. Это совершенно два разных по всем параметрам человека», - считает эксперт. Она признала, что одним из главных разочарований украинцев является то, что не побеждена еще коррупция и не получили тюремные сроки все те, кто связан с прежней властью.

А.Яхно напомнила, что обе революции в Украине были связаны с именем Виктора Януковича, и в обоих случаях главным двигающим фактором была реакция общества на откровенную несправедливость - фальсификацию итогов выборов, что привело к «оранжевой революции» и резкой смене курса на евроинтеграцию, завершившихся «революцией достоинства».

«Однако в Украине никогда не было бунта пустых кастрюль. Вот и сейчас, несмотря на весьма тяжелую экономическую ситуацию (а тут еще нужно учитывать и фактор войны с Россией), нет поводов говорить о вероятности новой революции. Нельзя забывать о том, что революции совершаются не обывателями, а пассионариями. Обыватели всегда и везде живут в своем маленьком мирке, со своими маленькими интересами. Ну и, наконец, нельзя забывать о том, что «революцию достоинства» затеял средний креативный класс, который весьма лояльно настроен к Порошенко», - полагает блогер.

В целом, считая, что делать политические прогнозы в Украине является делом неблагодарным, А.Яхно все же предположила, что Петр Порошенко пойдет на второй президентский срок. «И у него, и у Юлии Тимошенко - очень высокий антирейтинг. Да, есть запрос на новые имена, новые силы, но они пока не просматриваются. Так что, скорее всего, не будет никаких досрочных президентских выборов, а на очередных выборах главы государства основная борьба развернется между Петром Порошенко и Юлией Тимошенко», - резюмировала эксперт.