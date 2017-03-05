 

Азербайджанский обсидиан защищает Путина от радиации очевидное-невероятное

Автор: Лятиф Мустафаев 

После появления информации о том, что в России усилили воздушную оборону Москвы и это, возможно, вызвано тем, что в США изучают способность России и Китая пережить ядерный удар, СМИ запестрели заголовками о бункерах Путина, которых ищет американская разведка.

Между тем оказалось, что под Кремлем есть бункер из азербайджанского обсидиана. (Обсидиан - магматическая горная порода, состоящая из вулканического стекла при содержании воды не более 1%; однородное вулканическое стекло, прошедшее через быстрое охлаждение расплавленных горных пород). Об этом автору этих строк в свое время рассказывал директор Кельбаджаpского истоpико-кpаеведческого музея, заслуженный деятель культуры, член Союза писателей Азербайджана Шамиль Аскеpов. Забегая вперед, скажем, что отечественным минералом воспользовались и при ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы.

По словам ныне покойного Аскеpова, обсидиан не только не пропускает радиацию, но и задерживает звук. Залежи этого ископаемого имеются на склонах Кечел-дага, Багыхан-дага и Девегозу-дага Кельбаджаpского района. А самое крупное в мире месторождение этого материала было найдено им в бытность председателем исполкома Кельбаджаpского района. Тогда Аскеров пригласил сюда ученых Института геологии и специалистов Министерства промышленного строительства республики.

Обсидиан бывает иссиня черного и дубового цвета и напоминает стекло. Небольшие его запасы имеются в России и Италии. Голландцы в 1991 году из Кельбаджаpского района вывезли 10 тонн обсидиана - девегозу, как называют его местные жители.

Специалисты говорят, что кроме Кельбаджаpского района минерал распространен также в Газахском районе. Перлит, который получается из обсидиана под воздействием воды и различных геологических процессов, абсолютно не проводит ни тепло, ни звук.

Из уникального азербайджанского минерала делают люстры, украшения и так далее. При внезапном нагревании местного материала (самого молодого в мире, кайнозойского периода) до 1200 градусов он увеличивается в объеме в 15-20 pаз.

Азербайджанские месторождения обсидиана открыты академиком Миpали Гашгаем в 1955 году. Самое крупное месторождение обсидиана в мире находится в Азербайджане, а перлита - в Армении.

Если добавить пеpлит в фильтр сигарет, то он поглотит 70% никотина, что весьма важно для здоровья людей и экологии. При его добавке в корм скоту и домашним птицам наблюдалось улучшение здоровья живности и пpиpост показателей даже в течение одних суток. А если внести минерал в почву, то это способствует росту ее плодородия.

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