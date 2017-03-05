 

В Голландии хотят посадить азербайджанца за призыв против сепаратистов в Карабахе

Автор: Наир Алиев, отдел информации 

В Голландии может появиться свой «Шухрат Саламов» по имени Ильхан Ашкын, которого сейчас судят в голландском городе Алмело. Кто такой Шухрат Саламов в Азербайджане, знают, наверное, многие. Это историк и исследователь, опубликовавший множество работ, касающихся дашнаков и учиненных ими зверств в отношении азербайджанцев и узбеков. Представители армянской диаспоры обратились в суд, обвинив его в разжигании межнациональной розни. Однако в итоге в феврале все обвинения против него были сняты.

А кто такой Ильхан Ашкын? Это глава азербайджано-турецкой общины Нидерландов. Человек, который за свой счет воздвиг монумент, посвященный Ходжалинской трагедии в Гааге. Как сообщила haqqin.az Нармина Марданова, глава сайта AzNed.nl, созданного представителями азербайджанской диаспоры, Ильхан Ашкын – этнический азербайджанец из Игдыра, родившийся и выросший в Турции. В 1991 году он создал в Голландии первую турецко-азербайджанскую общину.

По словам Нармины Мардановой, после того, как Ильхан Ашкын организовал установку памятника в честь жертв геноцида в Ходжалы, армянская стороны решила установить в городе Алмело памятник "геноцида армян". После того, как это случилось, сотни турок и азербайджанцев собрались на акцию протеста, во время которой Ильхан Ашкын заявил, что "Карабах станет могилой армян". Зацепившись за эту фразу, армянская диаспора подала в суд.

Сам Ашкын считает, что его высказывание никоим образом не подразумевает призыв к насилию по отношению к армянскому населению Нидерландов, а является выражением негодования по поводу захвата азербайджанских территорий и террора, который учинили армянские вооруженные формирования над азербайджанским населением Карабаха.

По словам Нармины Мардановой, суд вынесет свой приговор 17 марта. Ильхану Ашкыну грозят исправительные работы, условный срок или даже тюремное заключение.

При этом турецкая община Нидерландов активно участвует в судьбе Ашкына, турецкие СМИ освещают суды. «Я надеюсь, что и азербайджанская общественность, и дипломатические структуры обратят внимание на происходящее», заявила Нармина Марданова.

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