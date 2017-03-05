Вооруженные столкновения между курдскими группировками

Семеро бойцов сил самообороны иракского региона Шенгал, подконтрольного террористической Рабочей партии Курдистана (РПК), погибли и 20 получили ранения в столкновениях с силами другой курдской партии на севере Ирака, передает РИА Новости.

Столкновения между двумя противоборствующими группами курдов произошли в районе городка Ханесор и села Синуне на северо-западе Ирака. По данным СМИ, столкновения начались около 7.00 в регионе Синджар. Ополченцы Демократической партии Курдистана (ДПК) вошли в зону, подконтрольную террористам РПК рядом с сирийской границей.