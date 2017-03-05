Сеул увеличил выплаты перебежчикам из КНДР

Южная Корея в четыре раза увеличила размер вознаграждения перебежчикам из КНДР, которые поделились важной информацией.

Теперь они могут рассчитывать на получение $860 тысяч, если передадут властям Корейской Республики сведения, которые помогут усилить безопасность страны, сообщает Русская служба BBC.

Как объявило министерство объединения Республики Корея, военнослужащие КНДР, которые пересекут границу с оружием и военной техникой, от самолетов и танков до стрелкового оружия, также получат увеличенное денежное вознаграждение.

В прошлом году президент Южной Кореи Пак Кын Хе заявила, что ее страна будет рада принять перебежчиков из соседней КНДР и помочь им наладить новую жизнь.