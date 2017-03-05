 

Грант Багратян: «Армению ждет экономический коллапс»

 

На сегодняшний день государственный долг Армении составляет 5.2 млрд долларов, а совокупный внешний долг – 8 млрд долларов. Внешние долги Армении растут, что может привести страну к коллапсу, заявил в ходе представления программы партии «Свободные демократы» экс-премьер-министр Армении Грант Багратян, передает «Новости-Армения».

«Такими темпами мы идем даже не в никуда – мы идем к экономическому коллапсу. Мы живем не только плохо, но и в долг», - отметил он, добавив, что за последние 10 лет показатель бедности в стране с 23% поднялся до 30% – и это только по официальным данным. По данным же самого Багратяна, уровень бедности сейчас в Армении составляет 38%.

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