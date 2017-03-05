Эрдоган обвинил Германию в нацизме

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил решение властей Германии об отмене мероприятия «Союза турецких демократов Европы» (UETD) с участием министра юстиции страны Бекира Боздага и министра экономики Нихата Зейбекчи, сообщает Anadolu.

«Власти Германии препятствуют выступлению турецких политиков. Неужели в Берлине считают, что подобными методами они смогут повлиять на итоги конституционного референдума 16 апреля в Турции?» — отметил он.

Эрдоган подчеркнул, что позиция властей Германии не имеет ничего общего с принципами демократии.

«Их нынешние действия ничем не отличаются от методов нацистов», — добавил турецкий президент.

Власти Нидерландов уже выступили против планов Анкары провести подобное мероприятие в Роттердаме.