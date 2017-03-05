Визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Иран вызвал закономерный интерес не только у иранских и азербайджанских экспертов. За развитием азербайджано-иранских отношений следят и в России.

Так, по мнению директора института ЕврАзЭс, российского политолога Владимира Лепехина, вопрос об азербайджано-иранских отношениях и, в частности, об их перспективах, следует рассматривать не только в контексте двусторонних отношений, но также в контексте развития ситуации на Кавказе и на Ближнем Востоке в целом, поскольку названные двусторонние отношения зависят от целого ряда обстоятельств регионального и геополитического значения.

«Ситуация на Ближнем Востоке в последние годы неоднократно менялась, - заявил в беседе с haqqin.az Лепехин. - На это повлияли санкции Запада по отношению к Ирану, затем начало сирийской межрелигиозной войны, а затем вход в Сирию российских ВКС. Теперь же ситуация вновь меняется и в ближайшие годы изменится фундаментально в связи со сменой новой администрацией США своего внешнеполитического курса».

При всем при этом, как отмечает Лепехин, Ближний Восток продолжает оставаться самой горячей точкой планеты. Нынешнее американское руководство вновь видит своим приоритетом на Ближнем Востоке Израиль.

Великобритания, помимо традиционного интереса в Иордании и Израиле, ставит перед собой задачу усиления влияния в странах Аравийского полуострова.

Россию, помимо защиты Сирии, интересует баланс сил между двумя региональными экономическими связками – «Армения-Иран» и «Азербайджан-Турция».

«Россия кровно заинтересована в том, чтобы развивать добрососедские отношения с двумя этими связками государств и, одновременно, заинтересована в том, чтобы аналогичные отношения развивались внутри этих связок и друг с другом, полагая, в частности, что решение карабахской проблемы возможно только через внутренний диалог региональных держав: Азербайджана, Армении, Турции, Ирана и Российской Федерации», сказал он.

Как отметил политолог, для России очевидно, что участие в делах Кавказа и Ближнего Востока разного рода посредников из Евросоюза нежелательно, поскольку ничего, кроме дестабилизации ситуации в регионе под предлогом защиты чьих-то прав, это не принесет.

«Иное дело – США, активности которых Россия не в состоянии помешать и которые, в отличие от стран Европы, продолжат свою экспансионистскую политику в регионе и уже высказали ряд претензий к Ирану».

«Полагаю, что Иран избран администрацией Трампа на роль регионального оппонента в стремлении поддержать Израиль в его требованиях обуздать ИРИ и поддерживаемые им радикальные шиитские группировки.

Во всяком случае, если поддержка Госдепом Израиля и его угрозы Ирану будут носить больше ритуальный характер, то вот британцы сегодня всерьез заинтересованы в ослаблении Ирана, так как после выхода из ЕС намерены взять под свой контроль суннитов Ближнего Востока и проект формирования в регионе на базе суннитских государств региональной валютной зоны», - отмечает эксперт.

По его словам, Иран - близкое Азербайджану по этническому и религиозному составу государство. Так же, как и Турция. «В этом смысле Азербайджан имеет важное геополитическое значение в регионе, являясь потенциальным гарантом сближения в будущем Турции и Ирана.

В настоящее же время реальной не только культурной, но и политической близости Азербайджана и Ирана мешают, во-первых, отношения Азербайджана с Израилем и западными нефтяными компаниями, а во-вторых, страх руководства Ирана перед возможностью розыгрыша какой-то внешней силой (при участии Азербайджана) азербайджанской национальной карты в самом Иране.

Разумеется, отношениям между двумя странами вновь помешает западное (американо-израильское) давление на Иран, если оно возобновится, поскольку США и их союзники будут требовать определенной лояльности к своей политике от соседних с Ираном стран. Вместе с тем, укрепление в ближневосточном регионе позиций России дает основание считать, что отношения между странами Закавказья и Каспийского региона, между Ираном и Азербайджаном в том числе, могут выйти на новый, более самостоятельный и плодотворный уровень.

Здесь, как я полагаю, следует учитывать и перспективу формирования на Ближнем Востоке региональной валютной зоны (зоны динара) в связи с чем не попадающий в эту зону Иран вынужден будет выстраивать более тесные отношения со странами ЕАЭС (зоной рубля) и соседним Азербайджаном", - резюмировал политолог.