Смертник подорвал себя в штаб-квартире "Джабхат ан-Нусры"

В сирийском городе Аазаз на территории штаб-квартиры исламистского движения «Джабхат Фатх аш-Шам», более известного под старым названием «Джабхат ан-Нусра», прогремел взрыв. Об этом сообщает телеканал «Аль-Маядин».

В результате теракта семь человек убиты, есть раненые, но их точное число пока неизвестно. Предполагается, что его устроила организация «Исламское государство»: подосланный ею боевик проник в здание, где располагается командный пункт конкурирующей группировки, и привел в действие пояс смертника.