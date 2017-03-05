На «Советской» ускоренными темпами продолжается снос домов. Однако вместе с этим, возникают проблемы для жильцов соседних домов, которые остаются отрезанными от коммуникаций.

Дома, расположенные вдоль улиц Мирзааги Алиева, Диляры Алиевой, Сулеймана Рагимова, Мустафы Субхи, Зульфи Адыгезалова, Абдуллы Шаига уже снесены. На чемоданах сидят и жильцы домов, расположенных на территории, где пройдет новая автомагистраль. Люди хоть и жалуются на выданную компенсацию, но все равно спешат переселиться из этих мест.

«Здания вокруг нашего дома уже снесены. Наш дом уже 10 дней как без воды. Но переселять нас не спешат. Говорят, что это может затянуться не на один год», - рассказывает Офелия Исмаилова, проживающая в одном из оставшихся домов.

Жильцы домов с маленькой квадратурой отказывались покидать свои дома из-за маленькой компенсации. Она была установлена на уровне 1500 манатов за квадратный метр и после девальвации маната, на эти деньги практически нигде невозможно купить жилье.

«Я вырос на этой улице. Теперь мне предлагают 50 тысяч манатов. На эти деньги могу купить дом лишь за городом», - жалуется местный житель Адиль Мамедов.

Но жильцам не оставили выхода. Отказаться от переселения нельзя, т.к. в домах поочередно отключатся вода, свет и газ.

Жители обращаются с жалобой к коммунальщикам, но их перенаправляют в «Азеравтойол».

«В «Азеравтойол» нам говорят, что не занимаются восстановлением водопроводов и перенаправляют в Исполнительную власть Ясамальского района. Но и там говорят, что они бессильны и не могут ничего предпринять», - жалуется местная жительница.

Оставшиеся без воды местные жители платят рабочим, чтобы они приносили их ведрами. Сколько еще будет продолжаться эта ситуация - неизвестно. Каждый житель «Советской» ждет своей очереди на переселение.